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Android-консоль Ayaneo Pocket S с Snapdragon G3x Gen 2 вышла по цене от 399 долларов

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Ayaneo объявила о запуске своей новой портативной Android-консоли под названием Pocket S, которая предлагается в двух версиях с разным разрешением экрана.

Android-консоль Ayaneo Pocket S с Snapdragon G3x Gen 2 вышла по цене от 399 долларов

 

Самая доступная консоль с разрешением 1080p получила ценник в 399 долларов, а вариант с 1440p обойдется покупателям в 659 долларов. В переводе на российский рубль ценники составят 36 700 и 60 600 рублей соответственно.

Android-консоль Ayaneo Pocket S имееет сенсорный 6-дюймовый экран.  Консоль имеет толщину всего 14 мм и весит лишь 350 г, что делает ее удобной для портативного использования.

Что касается производительности, то она обеспечивается новейшим чипом Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, разработанным специально для игровых устройств.

Android-консоль Ayaneo Pocket S с Snapdragon G3x Gen 2 вышла по цене от 399 долларов

Этот чип включает в себя 8 ядер Kryo и графический ускоритель Adreno A32. Консоль предлагает пользователю выбор оперативной памяти: 12 или 16 ГБ стандарта LPDDR5X, а также различные варианты встроенного накопителя: 128, 512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.0 или 3.1 (128 ГБ версия). Чтобы обеспечить оптимальную работу и охлаждение, в устройстве установлена система охлаждения с кулером и пластиной для отвода тепла площадью 5000 кв. мм.

Важно отметить, что Ayaneo Pocket S оснащена аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддерживающим быструю зарядку стандарта Power Delivery. Однако следует учесть, что зарядное устройство не входит в комплектацию и должно быть приобретено отдельно. Операционная система консоли — Android 13. Заказать новинку уже можно на Indiegogo. 

Android-консоль Ayaneo Pocket S с Snapdragon G3x Gen 2 вышла по цене от 399 долларов

 

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