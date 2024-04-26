Android-консоль Ayaneo Pocket S с Snapdragon G3x Gen 2 вышла по цене от 399 долларов

Ayaneo объявила о запуске своей новой портативной Android-консоли под названием Pocket S, которая предлагается в двух версиях с разным разрешением экрана.

Самая доступная консоль с разрешением 1080p получила ценник в 399 долларов, а вариант с 1440p обойдется покупателям в 659 долларов. В переводе на российский рубль ценники составят 36 700 и 60 600 рублей соответственно.

Android-консоль Ayaneo Pocket S имееет сенсорный 6-дюймовый экран. Консоль имеет толщину всего 14 мм и весит лишь 350 г, что делает ее удобной для портативного использования.

Что касается производительности, то она обеспечивается новейшим чипом Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, разработанным специально для игровых устройств.

Этот чип включает в себя 8 ядер Kryo и графический ускоритель Adreno A32. Консоль предлагает пользователю выбор оперативной памяти: 12 или 16 ГБ стандарта LPDDR5X, а также различные варианты встроенного накопителя: 128, 512 ГБ или 1 ТБ UFS 4.0 или 3.1 (128 ГБ версия). Чтобы обеспечить оптимальную работу и охлаждение, в устройстве установлена система охлаждения с кулером и пластиной для отвода тепла площадью 5000 кв. мм.

Важно отметить, что Ayaneo Pocket S оснащена аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддерживающим быструю зарядку стандарта Power Delivery. Однако следует учесть, что зарядное устройство не входит в комплектацию и должно быть приобретено отдельно. Операционная система консоли — Android 13. Заказать новинку уже можно на Indiegogo.