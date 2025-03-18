Android Auto теперь будет управлять всеми функциями автомобиля удалённо

В ближайшее время Android Auto может получить функцию управления климатической системой автомобиля. Эта информация стала известна благодаря анализу кода приложения, который выявил потенциальные нововведения, хотя не все из них могут попасть в финальную версию.

В последней сборке Android Auto были обнаружены строки кода, указывающие на возможность включения и выключения кондиционера, а также настройки режимов «авто» и «синхронизация».

Кроме того, предусмотрены функции активации обогрева передних и задних стекол.

Интересно, что режим «синхронизации» может автоматически устанавливать одинаковую температуру как для водителя, так и для пассажира. В коде также упоминаются обогрев и вентиляция сидений, обогрев боковых зеркал и рулевого колеса, а также возможность регулировки интенсивности обдува.