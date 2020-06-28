Android Auto пользуется повышенным спросом в Google Play

Приложение Android Auto уже давно набирает популярность среди автомобилистов и количество пользователей растет огромными темпами.

Только по состоянию на январь 2020 года из магазина приложений Google Play программу Android Auto скачали более 100 млн раз, однако уже по состоянию на конец июня показатель составляет более 500 млн раз. Рейтинг приложения 4,2 балла из 5 возможных.

Всего приложение оценили более 1 млн пользователей.

Впрочем, популярность этой программы еще и обусловлена выходом почти всех новых моделей авто с поддержкой Android Auto.