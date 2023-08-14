Android Authority: у складных смартфонов плохо оптимизировано ПО

Журналист из издания Android Authority, Райан Хейнс, выявил ключевой недостаток складных устройств в своем материале, опубликованном на сайте медиа. Согласно его оценке, основная проблема, с которой сталкиваются складные устройства, связана с программным обеспечением. Он отметил, что существующие операционные системы плохо адаптированы под гибкие экраны, так как их доля на рынке смартфонов пока не так велика.

В статье приведены примеры складных устройств из серий Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Райан Хейнс подчеркнул, что на больших экранах устройств, например, у Galaxy Z Fold, многие приложения кажутся неоптимизированными из-за автоматического растягивания интерфейса, что может привести к неудовлетворительному пользовательскому опыту. Также он отметил проблемы с размерами приложений и многозадачностью на экране Galaxy Z Flip.

Журналист также указал на то, что разработчики часто не уделяют достаточно внимания оптимизации программ под гибкие экраны. Например, в случае с картографическим сервисом Google Maps большая часть интерфейса остается недоступной из-за неправильной адаптации под экраны складных устройств.

В заключение своего материала, Райан Хейнс отметил, что производители складных смартфонов добились значительного прогресса. Гибкие дисплеи стали более прочными по сравнению с первыми поколениями таких устройств. Несмотря на текущие недостатки в программном обеспечении, складные смартфоны все равно представляют важный шаг в инновационной эволюции мобильных устройств.