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Android Authority: смартфон Google Pixel 8 Pro получит плоский OLED-экран

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

В сети продолжают раскрывать информацию про Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Так, недавно сетевой информатор рассказал про камеры смартфонов.

Недавно портал Android Authority написал, что Pixel 8 будет компактнее предшественника, так как в нем установят 6,17 дюймовый экран. Для сравнения в Pixel 7 установлен 6,3-дюймовый дисплей, а Pixel 6 получил 6,4-дюймовую матрицу.

Pixel 8 получит экран с частотой обновления 120 Гц, а пиковая яркость экрана будет составлять 1400 кд/м2. Экраны в смартфонах будут выполнены по технологии OLED, причем младшая модель получит дисплей от китайской компании BOE, а вот у Pixel 8 Pro дисплей будет от Samsung

В Pixel 8 Pro размер экрана не изменится в сравнении с предшественником, диагональ дисплея составит 6,7-дюйма при разрешении 2992х1344 пикселя и кадровой частоте 120 Гц.

Пиковая яркость будет на уровне 1600 кд/м2. Дизайн аппаратов пока не раскрывают, но сообщается, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro станут немного более округлыми на гранях и углах.

Pixel 8 Pixel 8 Pro
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