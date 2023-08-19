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Android Authority: Google Messages теперь может отправлять SOS через спутник

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В будущей версии Google Messages для Android 14 появится возможность отправки экстренных сообщений SOS через спутниковую связь. Эту информацию сообщили дата-майнеры Нил Рахмуни и Мишаал Рахман, а также издание Android Authority.

Android Authority: Google Messages теперь может отправлять SOS через спутник

Данные исследователи обнаружили новые элементы пользовательского интерфейса, связанные с функцией отправки экстренных сообщений, в коде Google Messages. Судя по доступным скриншотам, в мессенджере будет добавлена отдельная функция для отправки сигнала SOS. Подробностей о том, как именно будет реализована эта функция, пока нет.

Для отправки сообщений через спутниковую связь необходимо, чтобы смартфон был оборудован соответствующим модулем. Некоторые Android-флагманы, такие как Pixel 7 и Pixel 7 Pro, уже оснащены такими модулями. Также есть слухи, что смартфоны Google Pixel 8 и 8 Pro, выпущенные в 2023 году, также получат поддержку спутниковой связи.

Эта функция может быть полезной в ситуациях, когда обычные способы связи недоступны, например, в случае аварий или чрезвычайных ситуаций.

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