Android 16 выходит раньше обычного: бета-версия уже доступна для ряда брендов

Google ускорила процесс разработки Android 16, и новая версия операционной системы выходит быстрее, чем ожидалось. После выхода Beta 4, которая стала доступна всего неделю назад, бета-версия Android 16 начала распространяться не только на устройства Pixel, но и на смартфоны других крупных производителей.

Среди поддерживаемых моделей — Xiaomi 15, Xiaomi 14T Pro, OnePlus 13, Vivo X200 Pro, iQOO 13, Oppo Find X8, Honor Magic 7 Pro, Realme GT 7 Pro, Lenovo Yoga Tab Plus и Sharp AQUOS sense9. Бета-версия также доступна для Google Pixel серий 6, 7, 8 и 9, включая модели Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.

Компания Samsung пока отсутствует в списке участников программы, поскольку занята подготовкой собственного обновления One UI 7 на базе Android 15.

Пользователи перечисленных устройств могут получить ранний доступ к Android 16, однако установка бета-версии требует ручной прошивки устройства. Процесс сопряжен с рисками и предназначен, прежде всего, для разработчиков и тестировщиков, поскольку на этой стадии возможны многочисленные ошибки и нестабильная работа системных функций. Перед установкой рекомендуется создать полную резервную копию данных.

Для получения бета-версии необходимо посетить официальный сайт программы Android 16 beta, выбрать бренд устройства и следовать инструкциям на официальной странице производителя.

Google планирует выпустить стабильную версию Android 16 к июню 2025 года. Высока вероятность, что анонс состоится уже в рамках мероприятия Google I/O 2025, которое стартует 20 мая. На данный момент развитие новой системы проходило по следующему графику:

Android 16 DP1 — 18 ноября 2024 года

Android 16 DP2 — 18 декабря 2024 года

Android 16 Beta 1 — 23 января 2025 года

Android 16 Beta 2 — 13 февраля 2025 года

Android 16 Beta 3 — 13 марта 2025 года

Android 16 Beta 4 — 17 апреля 2025 года

Таким образом, официальный релиз Android 16 ожидается в ближайшие месяцы.