Android 12 сможет автоматически переводить приложения с английского языка

В новой версии Android появится возможность автоматически переводить приложения на язык пользовательского интерфейса.

Участники сообщества XDA Developers в еще неопубликованной сборке Android 12 обнаружили новые службы, которые указывают на возможность перевода интерфейса приложений.

Функция должна работать на разных языках (точное их количество пока неизвестно), предположительно, на всех официально поддерживаемых сервисом Google Translate.

Пока неизвестно доберется ли функция перевода до финальной версии Android 12, и если да, то будет ли она доступна для всех смартфонов, или только для серии Pixel.

Напомним, презентация Android 12 должна состоятся в мае на ежегодной конференции разработчиков.