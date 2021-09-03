Android 12 позволяет настраивать цветовую палитру вашего телефона

Одна из новых функций Android 12 — это возможность автоматически подбирать цветовую палитру вашего телефона под цвет обоев. Если вам удалось перейти на Android 12, вы можете попробовать, особенно если вам нравится стиль и цвета.

Я попробовал это на Pixel 3 с бета-версией Android 12, и результаты были интересными. Когда я использовал образцы обоев, предоставленные Google, и включил функцию «тематических значков» (которая должна позволять вашим значкам соответствовать стилю обоев), я был обращен на новый цвет фона, который появился в поле поиска внизу. экрана, быстрые плитки (кнопки, которые вы получаете, когда проводите пальцем вниз сверху) и другие элементы.

Меня не особо впечатлила функция «тематических значков» — она ​​в основном изменила некоторые, но не все значки на моей домашней странице на черные рисунки на цветном фоне. Честно говоря, я думаю, что нормальные разноцветные значки выглядят намного лучше, но выбор приятен.

Хотите попробовать сами? Легко.

Нажмите и удерживайте пустую часть главного экрана, пока не увидите всплывающее меню. Выберите «Обои и стиль». Выберите «Сменить обои». Нажмите на одну из категорий, представленных на экране обоев, а затем выберите конкретное изображение. Или нажмите на верхнюю кнопку «Мои фотографии», чтобы выбрать одну из своих фотографий. После того, как вы выберете свое изображение, вам будет показан предварительный просмотр того, как оно будет выглядеть на главном экране и экране блокировки. (Две кнопки под изображением предварительного просмотра позволяют переключаться между ними.) Если вас устраивает, коснитесь галочки в правом нижнем углу. Во всплывающем меню вы можете выбрать обои на главном экране, экране блокировки или и то, и другое. И вы сделали! Вы снова окажетесь на своей домашней странице с новыми обоями.

Если вы хотите попробовать тематические значки или использовать темную тему, вернитесь на страницу «Обои и стиль», прокрутите немного вниз и включите один или оба варианта.

Вы также можете выбрать другую цветовую комбинацию для своей темы в зависимости от фото обоев.

На странице «Обои и стиль» выберите «Цвета обоев» и выберите одну из показанных цветовых комбинаций. Вы также можете нажать на «Основные цвета», если хотите что-то, ну, базовое. Хотя эти комбинации стилей не повлияют на эффективность или производительность вашего телефона, идея о том, что вы можете настроить внешний вид экрана в соответствии со своим вкусом или настроением, довольно приятна.