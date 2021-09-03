Android 12 позволяет настраивать цветовую палитру вашего телефона

Одна из новых функций Android 12 — это возможность автоматически подбирать цветовую палитру вашего телефона под цвет обоев. Если вам удалось перейти на Android 12, вы можете попробовать, особенно если вам нравится стиль и цвета.
Я попробовал это на Pixel 3 с бета-версией Android 12, и результаты были интересными. Когда я использовал образцы обоев, предоставленные Google, и включил функцию «тематических значков» (которая должна позволять вашим значкам соответствовать стилю обоев), я был обращен на новый цвет фона, который появился в поле поиска внизу. экрана, быстрые плитки (кнопки, которые вы получаете, когда проводите пальцем вниз сверху) и другие элементы.
Меня не особо впечатлила функция «тематических значков» — она в основном изменила некоторые, но не все значки на моей домашней странице на черные рисунки на цветном фоне. Честно говоря, я думаю, что нормальные разноцветные значки выглядят намного лучше, но выбор приятен.
Хотите попробовать сами? Легко.
- Нажмите и удерживайте пустую часть главного экрана, пока не увидите всплывающее меню.
- Выберите «Обои и стиль».
- Выберите «Сменить обои».
- Нажмите на одну из категорий, представленных на экране обоев, а затем выберите конкретное изображение. Или нажмите на верхнюю кнопку «Мои фотографии», чтобы выбрать одну из своих фотографий.
- После того, как вы выберете свое изображение, вам будет показан предварительный просмотр того, как оно будет выглядеть на главном экране и экране блокировки. (Две кнопки под изображением предварительного просмотра позволяют переключаться между ними.) Если вас устраивает, коснитесь галочки в правом нижнем углу.
- Во всплывающем меню вы можете выбрать обои на главном экране, экране блокировки или и то, и другое. И вы сделали! Вы снова окажетесь на своей домашней странице с новыми обоями.
Если вы хотите попробовать тематические значки или использовать темную тему, вернитесь на страницу «Обои и стиль», прокрутите немного вниз и включите один или оба варианта.
Вы также можете выбрать другую цветовую комбинацию для своей темы в зависимости от фото обоев.
На странице «Обои и стиль» выберите «Цвета обоев» и выберите одну из показанных цветовых комбинаций. Вы также можете нажать на «Основные цвета», если хотите что-то, ну, базовое. Хотя эти комбинации стилей не повлияют на эффективность или производительность вашего телефона, идея о том, что вы можете настроить внешний вид экрана в соответствии со своим вкусом или настроением, довольно приятна.