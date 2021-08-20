С новым обновлением Android 12 операционная система все больше приближается к функциональности настольного ПК. Новая версия Google Chrome на мобильной платформе теперь позволяет пользователям открывать несколько окон браузера, как на рабочем столе.

На ПК с Windows вкладки Chrome можно помещать в группы в одном из двух окон, которые даже можно переупорядочивать с помощью Windows Manager. Точно так же на Android можно также помещать вкладки в группы, но не может быть нескольких экземпляров браузера, что возможно на рабочем столе. Но теперь последняя версия Android принесет поддержку нескольких экземпляров и диспетчер Windows в браузер Chrome для Android.

Согласно отчету XDADevelopers, появилось несколько изменений кода, которые помечены как «несколько экземпляров» и были отправлены в Chromium Gerrit. Эти новые изменения добавляют кнопку «новое окно» в контекстное меню Google Chrome всякий раз, когда устройство переходит в режим разделения экрана. Это приглашение «новое окно» позволяет пользователям запускать новый экземпляр браузера на другой половине экрана. Второй экземпляр Chrome также открывает контекстное меню, которое обновляется кнопкой «управлять окнами», в которой перечислены все активные окна.

Всего пользователи могут открывать до 5 окон, хотя количество вкладок, открываемых в каждом окне, не ограничено. Примечательно, что каждое окно Google Chrome также отображается как отдельная вкладка в обзоре последних приложений. Еще во времена Android 5.0 Lollipop разные Chrome отображались как отдельные приложения в меню последних приложений.

Источник — Astera.