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Android 12 позволит пользователям открывать несколько окон Google Chrome

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С новым обновлением Android 12 операционная система все больше приближается к функциональности настольного ПК. Новая версия Google Chrome на мобильной платформе теперь позволяет пользователям открывать несколько окон браузера, как на рабочем столе.

Android 12 позволит пользователям открывать несколько окон Google Chrome

На ПК с Windows вкладки Chrome можно помещать в группы в одном из двух окон, которые даже можно переупорядочивать с помощью Windows Manager. Точно так же на Android можно также помещать вкладки в группы, но не может быть нескольких экземпляров браузера, что возможно на рабочем столе. Но теперь последняя версия Android принесет поддержку нескольких экземпляров и диспетчер Windows в браузер Chrome для Android.

Согласно отчету XDADevelopers, появилось несколько изменений кода, которые помечены как «несколько экземпляров» и были отправлены в Chromium Gerrit. Эти новые изменения добавляют кнопку «новое окно» в контекстное меню Google Chrome всякий раз, когда устройство переходит в режим разделения экрана. Это приглашение «новое окно» позволяет пользователям запускать новый экземпляр браузера на другой половине экрана. Второй экземпляр Chrome также открывает контекстное меню, которое обновляется кнопкой «управлять окнами», в которой перечислены все активные окна.

Android 12 позволит пользователям открывать несколько окон Google Chrome

Всего пользователи могут открывать до 5 окон, хотя количество вкладок, открываемых в каждом окне, не ограничено. Примечательно, что каждое окно Google Chrome также отображается как отдельная вкладка в обзоре последних приложений. Еще во времена Android 5.0 Lollipop разные Chrome отображались как отдельные приложения в меню последних приложений.

Источник — Astera.

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