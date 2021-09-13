Android 12 может дебютировать 4 октября

Android 12 готовился дольше, чем многие его предшественники, но конец, возможно, наконец-то близок. Главный редактор XDA Мишаал Рахман утверждает, что Google планирует выпустить версию Android 12 AOSP (Android Open Source Project) 4 октября. Поскольку компания часто выпускает отточенные публичные выпуски одновременно с AOSP, это намекает, что владельцы Pixel могут получить обновление уже с этого дня.

Если сроки сохранятся, это также определяет ожидания для запуска Pixel 6 . Google действительно не может выпускать свои новые телефоны с топовой линейкой без Android 12, поэтому вряд ли официально представит Pixel 6 до этой даты. Мы не удивимся, если оборудование появится только в конце октября.

Будьте готовы подождать, если вы не используете Pixel. В то время как некоторые производители телефонов, как правило, быстро выпускают основные обновления Android в течение нескольких недель, для многих других требуются месяцы. Samsung не приступила к развертыванию Android 11 до декабря 2020 года , через три месяца после официального выпуска ОС Google. Несмотря на то, что Google сделал для сокращения задержек обновления с помощью таких усилий, как Project Treble , компаниям по-прежнему требуется время, чтобы адаптировать Android к сильно настраиваемым интерфейсам и протестировать программное обеспечение с клиентами и операторами связи.