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Android 11 стала самой распространенной версией мобильной ОС

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Специалисты подготовили рейтинг самых популярных версий мобильных операционных системе по состоянию на 9 мая.

Оказалось, что Android 11 стала самой распространенной версией мобильной ОС, которая установлена на 28,3% устройств. За шесть месяцев доля этой операционной системы увеличилась на 2,1%.

На втором месте находится Android 10 с долей 23,9% против 26,5% полгода назад. На третьей строчке по распространенности находится Android 9 Pie с показателем 16,2% доли.

Еще 11,6% доли занимает Android 8-8.1 Oreo.

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