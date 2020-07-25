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Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake

25.07.2020 15:52

У новой версии Android 11 тоже используется «вкусное» название, в то время как в новых версиях Android для пользователей в названии не будут использоваться сладости, как это было ранее.
Внутри компании новую версию операционной системы назвали Red Velvet Cake, а такое же название носит торт «Красный бархат».

То есть неофициальные «сладкие» названия для ОС остались, но в официальных версиях оно применяться не будет.

Об этом решении компания объявила еще в прошлом году, отметив, что теперь в названиях Android будут использоваться только порядковые номера.

Напомним, что Android 11 уже доступен для бета-тестирования на смартфонах Pixel и некоторых других устройств. Когда состоится презентация новой ОС пока неизвестно.

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