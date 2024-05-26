Anbernic выпустила квадратную консоль RG Cube с поддержкой игр для PS2

Компания Anbernic анонсировала выпуск компактной портативной игровой консоли под названием RG Cube, которая получила квадратный экран с соотношением сторон 1:1.

RG Cube оснащена среднебюджетным 8-ядерным чипсетом Unisoc Tiger T820, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ с поддержкой карт памяти microSD.

Несмотря на относительно скромные технические характеристики, устройство способно эмулировать игры с платформ Nintendo Dreamcast, Nintendo Wii, Nintendo 64, GameCube, PlayStation 2 и многих других, которые требуют меньше ресурсов.

Кроме того, на RG Cube можно играть в мобильные игры, так как она работает на операционной системе Android 13.

Консоль получила квадратный IPS-экран диагональю 3,95 дюйма с разрешением 720х720 пикселей. Встроенный аккумулятор емкостью 5200 мАч, по заявлению производителя, обеспечивает до 7 часов непрерывной игры.

Среди других особенностей отмечается наличие подсветки вокруг джойстиков, а также поддержка беспроводных технологий Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Информации о стоимости нет, но предполагается, что ценник будет около 100 долларов.