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Anbernic представил похожую на Nintendo ретро-консоль RG34XX

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Сегодня компания Anbernic представила новый портативный игровой контроллер RG34XX, который напоминает оригинальный Game Boy Advance от Nintendo. Устройство оснащено дополнительными кнопками и плечевыми кнопками, что позволяет играть в игры более современных систем.

Anbernic представил похожую на Nintendo ретро-консоль RG34XX

Ожидается, что RG34XX будет доступен в прозрачных красном и зелёном цветах, а также в фиолетовом и чёрном.

В отличие от Game Boy Advance, RG34XX будет иметь 3,4-дюймовый дисплей с разрешением 720×480, что обеспечит лучшую видимость и четкость изображения. Устройство не имеет слота для картриджей и будет использовать эмуляцию для запуска игр.

Anbernic представил похожую на Nintendo ретро-консоль RG34XX

Предполагается, что в качестве процессора будет использоваться чипсет Allwinner H700, что позволит играть в игры от старых консолей, включая оригинальную Sony PlayStation.

RG34XX поддерживает Wi-Fi для онлайн-игр и Bluetooth для подключения беспроводных контроллеров. Устройство также имеет порт mini HDMI для подключения к телевизору и слоты для карт microSD для хранения данных. Подробности о цене и доступности пока не сообщены.

Anbernic представил похожую на Nintendo ретро-консоль RG34XX

 

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