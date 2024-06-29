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Anbernic анонсировала свою новую недорогую приставку RG40XX H

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На прошлой неделе в китайских социальных сетях появились утечки информации о новом устройстве от ANBERNIC под названием RG40XX H.

Anbernic анонсировала свою новую недорогую приставку RG40XX H

Недавно компания решила официально раскрыть некоторые подробности и показать дизайн новинки, которая, как оказалось, имеет дизайн, напоминающий TRIMUI Smart Pro.

Устройство доступно в трех цветовых вариантах: черном, сером и синем, и оснащено светодиодными джойстиками, которые имеют 5 режимов освещения и поддерживают выбор из более 16 миллионов цветов.

Приставка имеет 4-дюймовый IPS дисплей с разрешением 640 × 480, модуль Wi-Fi 5G, Bluetooth, выход HDMI и потоковую передачу Moonlight. Однако подробности о процессоре и других характеристиках устройства пока не раскрыты.

Несмотря на то, что некоторые пользователи могут быть разочарованы процессором Allwinner H700, который, по слухам, будет установлен в устройстве, RG40XX H представляет собой удобный карманный компьютер со встроенными плечевыми кнопками.

Он обладает достаточной мощностью для эмуляции игр PSP, Dreamcast и N64, и ожидается, что его цена будет менее 99 долларов.

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