Аналог AirDrop от Apple появится на многих новых устройствах Huawei

Huawei анонсировала внедрение функции передачи файлов с помощью жестов, представленную на устройствах Mate 70, на более широкий ассортимент флагманских смартфонов и планшетов.

Эта инновационная функция позволяет пользователям обмениваться медиафайлами, в том числе изображениями, просто двигая руками в воздухе, без необходимости касаться экрана.

Функция напоминает AirDrop от Apple, но обладает большей эффективностью. Пользователи могут делать скриншоты с помощью жеста захвата и легко делиться ими с несколькими устройствами, просто двигая руками.

Для использования этой функции необходимо, чтобы оба устройства имели одинаковый идентификатор Huawei и учетную запись. Важно также, чтобы только одно устройство распознавало жест «захват», иначе передача файлов может завершиться ошибкой.

Устройства, такие как Huawei Mate 60 и Pura 70, работающие на бета-версии HarmonyOS NEXT, уже поддерживают эту функцию. Сотрудники флагманского магазина Huawei сообщили, что функция будет доступна для большего числа устройств после обновления до HarmonyOS NEXT, однако точная дата остается неизвестной.

Следующая бета-версия HarmonyOS доступна для ряда устройств, включая Huawei Mate 60, Pura 70, Pocket 2, Mate X5 и MatePad Pro. Ожидается, что эти модели получат новую функцию в ближайшее время.