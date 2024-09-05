Аналитики: уже каждый четвертый дешевый смартфон поддерживает 5G

Аналитики Counterpoint Research (CR) опубликовали данные о самых популярных смартфонах на мировом рынке во втором квартале 2024 года.

В исследовании, доступном на их сайте, выяснили, что самым востребованным устройством стал Xiaomi Redmi 13C 4G, который занял 4,1 процента рынка. На втором месте оказался Samsung Galaxy A05 с долей в 4 процента, а третье место занял Samsung Galaxy A15 с 3,3 процента.

В топ-10 вошли в основном китайские и корейские смартфоны. В списке присутствуют три модели от Xiaomi, три от Samsung, три от Oppo и одна от Tecno.

Из всех этих устройств только один смартфон — Xiaomi Redmi 13C 5G — поддерживает связь 5G. Однако каждый четвертый недорогой телефон на рынке также работает с 5G.

Под недорогими устройствами эксперты понимают гаджеты стоимостью менее 150 долларов, что примерно соответствует 13 тысячам рублей.

Во втором квартале продажи недорогих смартфонов увеличились на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув более 100 миллионов единиц.

Смартфоны стоимостью до 150 долларов составили 37 процентов от общего числа продаж. Основной рост наблюдается на развивающихся рынках, которые обеспечивают три четверти всех продаж в этом сегменте.