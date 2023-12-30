Аналитики TrendForce предрекли рост цен на SSD-накопители до 50 процентов в 2024 году

Аналитики из компании TrendForce представили свои прогнозы относительно рынка твердотельных накопителей, предсказывая их дальнейшее подорожание.

Согласно опубликованному отчету, цены на флеш-память NAND ожидаются ростом в ближайшей перспективе, что в конечном итоге приведет к увеличению стоимости потребительских накопителей. Аналитики отмечают, что цены на NAND начали резко возрастать во второй половине 2023 года.

По мнению экспертов, рост цен объясняется стремлением производителей накопителей восстановить прибыльность.

Крупные игроки на рынке, вроде Samsung, SK hynix и Micron, стремятся достичь безубыточности при росте цен на SSD на 40 процентов, а рост на 50 процентов позволит им заработать.

В качестве примера, аналитики упоминают данные, согласно которым средняя цена на чипы TLC, используемые в производстве SSD, росла в течение 2023 года.

Например, для накопителей ёмкостью 512 гигабайт цены выросли на 120 процентов за полгода. В то же время, стоимость накопителей ёмкостью 128 и 256 гигабайт увеличилась на 22 и 60 процентов соответственно в течение того же периода времени.