Аналитики сообщили о росте продаж домашних роботов-собак в России

Представитель ресурса «Чек индекс» поделился интересными данными, отметив, что наблюдается рост спроса на недорогие и компактные устройства, которые представляют собой игрушечных домашних питомцев или маленьких роботов с умными функциями.

Как сообщили «Ведомости», за прошлый год россияне купили на 55% больше роботов-собак, чем годом ранее.

Хотя точных цифр о продажах не приводится, стало известно, что россияне приобрели несколько десятков тысяч роботов-собак и роботов-помощников.

Оказывается, большинство россиян используют эти удивительные гаджеты для развлечения детей и эффективного контроля за своими домашними питомцами. Возможно, это начало нового тренда в технологическом мире, где животные и роботы становятся неразрывным дуэтом в российских домах.