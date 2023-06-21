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Аналитики сообщили, что IPhone SE четвёртого поколения не выйдет в 2024 году

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iPhone SE 4 не стоит ожидать в этом и следующем году, выход этой модели решили перенести на более поздний срок.

iPhone SE является самым доступным аппаратом в семействе смартфонов от компании Apple, сейчас в продаже существует iPhone SE 3, но эта версия не пользуется большим спросом, к тому же у нее маленький экран и устаревший дизайн.

По данным аналитика Haitong International Securities, Apple будет ждать разработку собственного 5G модема, и только после этого компания может выпустить iPhone SE 4.

Ожидается, что следующая версия бюджетного смартфона предположительно будет повторять iPhone 11 или 12. От этих моделей позаимствуют экран, систему распознавания лиц и камеры.

IPhone SE 4
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