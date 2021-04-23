Аналитики предрекли выпуск в 2021 году 5 млн Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED

Аналитики предрекли выпуск в 2021 году 5 млн Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED23.04.2021 22:51
Специалисты TrendForce предполагают, что компания Apple в этом году выпустит значительно больше планшетов Apple iPad Pro, чем планируется.
Согласно предварительном прогнозу, в 2021 году будет выпущено 5 млн Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED.
Объясняют это эксперты тем, что модель получила существенно улучшенные характеристики, при этом стоимость ее выросла не значительно.
В самой компании прогнозируют объем поставок на уровне 4 млн за 2021 год.
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