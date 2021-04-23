Аналитики предрекли выпуск в 2021 году 5 млн Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED

Специалисты TrendForce предполагают, что компания Apple в этом году выпустит значительно больше планшетов Apple iPad Pro, чем планируется.

Согласно предварительном прогнозу, в 2021 году будет выпущено 5 млн Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED.

Объясняют это эксперты тем, что модель получила существенно улучшенные характеристики, при этом стоимость ее выросла не значительно.

В самой компании прогнозируют объем поставок на уровне 4 млн за 2021 год.