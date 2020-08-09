Специалисты аналитической компании DFC Intelligence дали свой прогноз по продажам игровых консолей нового поколения, которые выйдут в конце этого года.

Аналитики предрекли PlayStation 5 превосходство над Xbox по продажам, причем по прогнозам специалистов первая будет продаваться в два раза больше, чем Xbox.

К такому выводу эксперты пришли на фоне последних данных о консолях. В частности, говорится о том, что у компаний принципиально разные стратегии в области видеоигр.

Считается, что предложения по играм у Sony будут более привлекательными, чем у Microsoft.

Последняя, как ожидается, сделает ставку на сервисы и игры, предлагаемые не только для консоли, но и на ПК и мобильные устройства.