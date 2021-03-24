Как известно, пока самым продаваемым смартфоном в истории американской компании остается iPhone 6, но аналитики The Wall Street Journal уверены, что ситуация скоро изменится.

Аналитики предрекли iPhone 12 новый исторический рекорд по продажам. Так, по предварительным прогнозам, в этом году смартфоны будут проданы в количестве около 220 млн экземпляров.

Другие аналитики уверены, что показатель превысит 240 млн штук. Стоит отметить, что Phone 12 сейчас пользуется отличным спросом.

Что касается iPhone 6, то он установил рекорд продаж в 2015 году, когда объемы реализации составили 231 млн ед.