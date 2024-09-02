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Аналитики предрекли Apple рекордную глобальную выручку в 2024 году

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Согласно отчету Counterpoint Research (CR), глобальная выручка компании Apple в 2024 году может превысить рекордные 400 миллиардов долларов.

Аналитики предрекли Apple рекордную глобальную выручку в 2024 году

Это увеличение связано с ростом продаж новых смартфонов серии iPhone 16 и увеличением доходов от цифровых услуг.

Аналитики компании отмечают, что новые гаджеты, включая iPhone 16, будут способствовать значительному увеличению выручки.

Директор Counterpoint Research Тарун Патхак также указал на важность новых сервисов, таких как нейросеть Apple Intelligence, которые будут способствовать росту сегмента услуг. Он подчеркнул, что этот сегмент будет расти быстрее, чем продажи аппаратного обеспечения.

Старший аналитик Варун Мишра добавил, что в 2025 году доход от услуг Apple может превысить доходы от продаж оборудования, исключая iPhone.

Однако полная монетизация новых продуктов, таких как Apple Intelligence, потребует времени, так как компания будет запускать их постепенно по всему миру.

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