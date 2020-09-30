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Аналитики:: предпродажи Cyberpunk 2077 на консоли ниже, чем ожидалось

30.09.2020 22:44

Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red одна из самых ожидаемых игр года. Она станет доступна на консолях и ПК 19 ноября, а позже выйдет и на новое поколение игровых приставок.
CD Projekt Red уже неоднократно откладывали релиз Cyberpunk 2077 и возможно по этой причине объём предварительных заказов на консоли значительно ниже, чем ожидалось.

По мнению специалистов аналитической компании M Science, продажи Cyberpunk 2077 сейчас находятся на 31% ниже, чем были у Red Dead Redemption 2 за такой же период открытых предварительных заказов.

Тут стоит отметить, что скоро выходят новые консоли и скорее всего покупатели будут ожидать, когда игра появится именно на них, так как 19 ноября Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PS4 и XBOX One.

К тому же у аналитиков нет данных по продажам Cyberpunk 2077 на ПК, да и сама CD Projekt Red еще не запускала рекламную кампанию своей новой игры.

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