Аналитики назвали самые дорогие бренды мира

Apple впервые с 2016 года возглавила рейтинг самых дорогих компаний мира, об этом пишет аналитическое агентство Brand Finance.

Аналитики составили рейтинг самых дорогих компаний мира — Global 500. В нем первое место занял американский производитель электроники – Apple.

Ее сейчас оценивают в 263,4 млрд. долларов. Специалисты отметили, что в этот раз Apple высоких показателей позволили добиться платные сервисы Apple Arcade, Apple Music, Apple TV и другие.

Предположительно, компания и дальше будет дорожать, так как рынок цифровых услуг сейчас является развивающимся.

На втором месте оказался мировой гигант розничной торговли Amazon. Его в Brand Finance оценили в 254,2 млрд долларов. Третью строчку заняла Google — 191,2 млрд долларов.

Было отмечено, что сейчас Google получает меньше прибыли чем ранее, и это связано с пандемией, ведь мировые компании сократили расходы на рекламу, а именно с нее поисковый гигант и получает свой основной доход.

Microsoft и Samsung замкнули ТОП-5 самых дорогих компаний в мире, их сейчас оценивают в 140,4 млрд и 102,6 млрд долларов соответственно.

Самой быстрорастущей компанией назвали Tesla. Российский «Сбер» по показателю «сила бренда» оказался на третьем месте.

Он набрал 92 балла и уступил только китайскому бренду WeChat, у которого сейчас 95,4 балла, и Ferrari — 93,9 балла.