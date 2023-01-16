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Аналитики: люди начнут активно скупать раскладные смартфоны в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Текущее поколение раскладных смартфонов Samsung уже не является чем-то недостижимым, аппараты стали предлагаться по приемлемой цене, которая сопоставима с другими флагманскими смартфонами.
Samsung еще является лидером рынка раскладных смартфонов, и с каждым годом доля подобных устройств только растет.

В прошлом году на глобальном рынке было продано 12,8 млн складных смартфонов, прирост продаж в сравнении с позапрошлым годом составил 44%.

В 2023 году ожидают продажи на уровне 18,5 млн единиц. В общих продажах доля Samsung составляет 82%.

И ее доля в 2023 году не изменится, причем так будет продолжаться пока на рынок складных аппаратов не выйдет Apple, но эта американская компания не спешит выпускать свой складной смартфон.

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