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Canalys: iPhone 14 оказался самым продаваемым смартфоном в мире в III квартале

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Согласно отчету специалистов Canalys, были названы самые популярные модели смартфонов по продажам в мире. iPhone 14 занял первое место, удерживая лидерство на рынке с момента своего выпуска в осенью 2022 года. На втором и третьем местах расположились iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro соответственно.

В топ-5 также вошли iPhone 13, представленный в 2021 году, и Samsung Galaxy A14. В первую десятку попали Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A54, Samsung Galaxy A04e, Xiaomi Redmi 12C и Samsung Galaxy A34.

Samsung осталась лидером на мировом рынке смартфонов, с долей в 20 процентов. Apple занимает второе место с долей в 17 процентов, а Xiaomi на третьем месте со 14 процентами. В первую пятерку также вошли Oppo и Transsion с долями по 9 процентов каждая.

В третьем квартале года рынок смартфонов снизился на 1 процент. Аналитики Canalys отмечают, что ситуация в индустрии стабилизировалась перед праздниками и сезоном продаж.

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