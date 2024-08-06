Аналитики IDC опубликовали топ-5 самых продаваемых в мире планшетов

Аналитическая компания IDC опубликовала обновленный отчет о поставках планшетов на мировом рынке. Во втором квартале 2024 года объем поставок увеличился на 22,1% по сравнению с прошлым годом.

Лидером по продажам стала Apple, отгрузившая 12,3 миллиона планшетов, что на 18,2% больше, чем год назад. Это связано с успешным запуском новых моделей iPad Air и iPad Pro. Продажи iPad выросли во всем мире, кроме Китая, где конкуренция с HUAWEI и Xiaomi велика.

На втором месте оказалась Samsung с 6,9 миллиона поставленных планшетов (+18,6%). Третье место заняла Lenovo, поставившая 2,5 миллиона устройств (+16,7%).

Четвертой стала HUAWEI с 2,3 миллиона планшетов (+40,3%), а замыкает пятерку лидеров Xiaomi с 2 миллионами устройств и внушительным приростом в 94,7%.