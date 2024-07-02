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Аналитики Dr.Web рассказали о трех самых распространенных типах цифровых угроз

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Отчёт разработчиков антивируса Dr.Web за второй квартал 2024 года обнародовал наиболее распространённые типы цифровых угроз, с которыми столкнулись пользователи.

По данным отчёта, самыми частыми проблемами были нежелательные рекламные программы, рекламные троянские приложения и вредоносное ПО, проникающее в систему через другие трояны.

Аналитики Dr.Web выделили три основных тренда, характеризующих цифровых злоумышленников во втором квартале 2024 года. Во-первых, отмечается высокая активность рекламных троянских программ и рекламного ПО, которые навязывают пользователям нежелательную рекламу и могут нарушать их конфиденциальность.

Во-вторых, отмечается обилие вредоносных скриптов и фишинговых документов, которые распространяются через почтовый трафик. Злоумышленники активно использовали эти методы для получения доступа к личным данным пользователей и проведения мошеннических операций.

В-третьих, в отчёте отмечается возвращение в большом объёме рекламных троянских приложений Android.HiddenAds. Эти приложения маскируются под другие полезные программы и внедряются в устройства пользователей, чтобы отображать нежелательную рекламу и генерировать доход для злоумышленников.

Кроме того, в отчёте упоминается обнаружение вирусов семейства Android.FakeApp в магазине Google Play. Некоторые из них выдавали себя за финансовые приложения или сервисы для участия в опросах и викторинах.

Также злоумышленники активно создавали фишинговые сайты, имитирующие популярные электронные кошельки, включая Payeer. Они также использовали поддельные формы аутентификации на сайтах, предлагая пользователям войти в Telegram по QR-коду или номеру мобильного телефона.

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