Аналитики: четверть ноутбуков к 2027 году будет предлагаться с процессорами Arm

Apple всему миру показала, что Arm процессоры могут быть очень производительными, и теперь аналитики считают, что через пять лет каждый четвертый новый ПК будет выходить с Arm чипом в основе.

В аналитической компании Counterpoint считают, что в 2027 году четверть компьютеров будет с процессорами на основе архитектуры Arm.

В этом году доля таких устройств уже составит 7% и она будет постоянно расти. Предположительно, в 2023 году будет продано 30 млн ПК, в следующем году их доля вырастет до 20-22%, а в 2025 году до 25%.

На фоне популярности архитектуры Arm будет падать доля Intel и AMD.