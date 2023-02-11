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Аналитики: четверть ноутбуков к 2027 году будет предлагаться с процессорами Arm

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Apple всему миру показала, что Arm процессоры могут быть очень производительными, и теперь аналитики считают, что через пять лет каждый четвертый новый ПК будет выходить с Arm чипом в основе.

В аналитической компании Counterpoint считают, что в 2027 году четверть компьютеров будет с процессорами на основе архитектуры Arm.

В этом году доля таких устройств уже составит 7% и она будет постоянно расти. Предположительно, в 2023 году будет продано 30 млн ПК, в следующем году их доля вырастет до 20-22%, а в 2025 году до 25%.

На фоне популярности архитектуры Arm будет падать доля Intel и AMD.

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