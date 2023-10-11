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Аналитики CCS Insight: смартфоны с самовосстанавливающимися дисплеями появятся к 2028 году

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Аналитики прогнозируют появление самовосстанавливающихся дисплеев в смартфонах уже через 5 лет.

Компания CCS Insight заявила, что ожидает выхода первых смартфонов с экранами, способными автоматически восстанавливаться от царапин и других повреждений, в ближайшие пять лет.

По мнению аналитиков, такая технология станет реальностью к 2028 году. Вероятно, использование нанопокрытий позволит «залечивать» дефекты самостоятельно. Специалисты назвали подобный сценарий вполне возможным, а не научной фантастикой. Однако отметили, что производителям предстоит «правильно сформулировать ожидания» пользователей.

Ранее LG продемонстрировала прототип G Flex c подобным покрытием задней панели, однако технология так и не была внедрена в серийные модели. Теперь аналитики ждут ее появления в дисплеях уже в обозримом будущем.

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