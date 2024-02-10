Аналитики Canalys сообщили, что в мире стали чаще покупать премиум-смартфоны

В недавнем исследовании аналитического агентства Canalys был опубликован рейтинг самых популярных смартфонов по объему поставок на рынок в 2023 году. Впечатляющим образом, на первом месте оказался iPhone в версии Pro. Это впервые в истории рейтинга, когда Apple занимает лидирующую позицию.

Аналитики Canalys считают, что появление iPhone версии Pro на первом месте свидетельствует о том, что мировой рынок смартфонов все больше ориентируется на премиальный сегмент. Потребители все больше ценят функциональность и инновации, предлагаемые в этой категории устройств.

Наивысший объем поставок был зафиксирован у iPhone 14 Pro Max, продано целых 34 миллиона экземпляров этого флагманского смартфона.

На втором месте расположился iPhone 15 Pro Max, с поставками всего на один миллион устройств меньше. Интересно отметить, что этот смартфон поступил в продажу только в сентябре и был доступен на рынке лишь несколько месяцев в прошлом году.

Стоит отметить, что рейтинг основан на объеме поставок, а не на фактических продажах, поэтому возможно, что Apple произвела гораздо больше смартфонов, чем было необходимо, исходя из прогнозов на 2024 год.

На третьем месте в рейтинге оказался базовый iPhone 14 с объемом поставок в 29 миллионов штук, а на четвертом месте находится его Pro-версия с практически идентичным результатом.

Пятое место занял базовый iPhone 13 с объемом поставок в 23 миллиона экземпляров. Интересно отметить, что шестое место занял первый смартфон от другого производителя — Samsung Galaxy A14 4G, поставки которого составили 21 миллион экземпляров в 2023 году.

Аналогичным показателем обладает iPhone 15 Pro, занимающий седьмое место в рейтинге. Восьмое и девятое места заняли Samsung Galaxy A54 5G и A14 5G, соответственно, с объемами поставок в 20 и 19 миллионов экземпляров. Завершает рейтинг iPhone 15 с объемом поставок в 17 миллионов штук.