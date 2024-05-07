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Аналитики Canalys: продажи планшетов выросли на 1% впервые за четыре квартала

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Аналитическая компания Canalys сообщила о росте продаж планшетных компьютеров на мировом рынке. По данным отчета, этот сегмент продемонстрировал рост впервые за последние четыре квартала. В первом квартале 2024 года продажи планшетов увеличились на 1 процент и достигли отметки в 33,7 миллиона единиц.

Аналитики отметили, что рост объясняется повышением потребительских расходов и стабилизацией мировой экономики.

Новые участники рынка продолжают вкладывать в развитие этой категории устройств, а традиционные компании внедряют инновации, чтобы привлечь клиентов и стимулировать новые способы использования планшетов.

Лидером рынка остается американская компания Apple, которая занимает долю в 35,6 процента. Она отгрузила на рынок 12 миллионов планшетных устройств.

На втором месте находится Samsung с долей в 20,2 процента, а на третьем месте — Huawei с долей в 8,1 процента.

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