Аналитика: iPhone 12 является самым востребованным смартфоном на вторичке

Согласно данным МТС, устройства от компании Apple оказались наиболее востребованными на вторичном рынке смартфонов среди россиян. Особенно популярен оказался iPhone 12 Pro с 256 ГБ памяти, который занял лидирующую позицию и составил 20% всех продаж смартфонов на вторичном рынке. Также в тройку популярных моделей входят iPhone 11 с 64 ГБ (14%) и iPhone 11 Pro с 256 ГБ (11%). Среди смартфонов на ОС Android лидером стал Samsung Galaxy S21.

Компания отметила, что с января текущего года продажи подержанных и уцененных смартфонов растут ежемесячно в среднем на 5%. Этот рост обусловлен доступной ценой таких устройств, которая может быть на 50% ниже, чем у новых смартфонов. Помимо этого, подержанные устройства проходят полный предпродажный сервис, включая гигиеническую чистку и проверку работоспособности в авторизованном сервисном центре, что обеспечивает высокое качество смартфонов.

МТС начала продавать уцененные и подержанные смартфоны на вторичном рынке в мае прошлого года. Эти модели поступают в продажу из собственного центра постпродажного обслуживания розничной сети. Среди них находятся устройства, которые были возвращены покупателями в течение двухнедельного срока, или имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку или лишены защитных пленок.

В предыдущем году, по данным «Мегафона», лидером продаж на вторичном рынке смартфонов был бренд Samsung, однако самой популярной моделью оказался iPhone 7 от компании-конкурента Apple.