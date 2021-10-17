Аналитик утверждает, что почти треть владельцев MacBook перейдет на MacBook Pro 2021 года

Аналитик подсчитал, что предстоящий запуск MacBook Pro 2021 года с чипом M1X приведет к тому, что почти треть нынешних владельцев перейдет на одну из новых моделей.

Ожидается, что Apple анонсирует две новые модели MacBook Pro на мероприятии Unleashed в понедельник .

Аналитик Wedbush Дэниел Айвс сделал прогноз.

С новыми чипами Apple Silicon на переднем плане и в центре Купертино продолжает обновлять свою аппаратную экосистему по всем направлениям. Понедельник — долгожданный день для опытных пользователей Mac Pro, чтобы наконец получить новые чипы Apple на борту. Звездой шоу на мероприятии станут новые MacBook Pro с процессором M1X с 14-дюймовыми и 16-дюймовыми моделями. Ожидается, что новые MacBook Pro будут оснащены мини-светодиодным дисплеем, портом HDMI, MagSafe для зарядки и другими новыми функциями. Проприетарный процессор M1X является основной частью этого MacBook, и, в конечном итоге, мы считаем, что он изменит правила игры, что позволит 30% + текущих пользователей MacBook перейти на апгрейд в течение следующего года, что станет катализатором роста этого сегмента оборудования. M1X — это, по сути, новый сверхмощный двигатель, устанавливаемый в этот новый MacBook, и он будет музыкой для ушей основных приверженцев Mac, ожидающих этого выпуска в течение последних шести месяцев, поскольку Купертино продолжает находиться в разгаре самого большого цикла обновления оборудования в мире. примерно десять лет.

Неясно, выпустит ли Apple AirPods третьего поколения на мероприятии, но Айвз считает, что шансы на это хорошие.

На основе проверок нашей цепочки поставок мы знаем, что новые AirPods 3 были построены, изготовлены и ожидают отправки по всему миру, но будет ли Apple в конечном итоге обнародована в этот понедельник, остается спорным вопросом в техническом сообществе Apple. Мы по-прежнему считаем, что существует «высокая вероятность» того, что Купертино официально представит новые AirPods 3 на мероприятии в понедельник, и, хотя проблемы с цепочкой поставок остаются, мы считаем, что большая часть из них может затронуть потребителей к праздничному сезону.

Нам не придется долго ждать, чтобы узнать все подробности.

Apple официально подтвердила свое долгожданное октябрьское мероприятие. Мероприятие состоится в понедельник, 18 октября, и будет транслироваться в прямом эфире из Apple Park. Apple дразнит это событие слоганом «Unleashed», который, вероятно, является намеком на новые MacBook M1X.