Аналитик Ульянов заявил, что чистка памяти в ноутбуке продлевает его жизнь

Периодическая чистка памяти и использование ноутбука на ровной, жесткой поверхности помогут продлить его срок службы, сообщил «Москве 24» Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion.

Он объяснил, что большое количество установленных программ может замедлять работу устройства. Регулярная проверка и удаление ненужных приложений снизит нагрузку на оборудование и освободит системные ресурсы, что улучшит производительность.

Ульянов также подчеркнул важность предотвращения перегрева. Он рекомендовал не ставить ноутбук на мягкие поверхности, такие как кровати, а использовать его на твердых поверхностях, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.

Если ноутбук используется как стационарный компьютер, он советует извлечь батарею и подключать устройство к сети. Это поможет избежать износа батареи из-за постоянных циклов зарядки и разрядки, что может сократить время работы от батареи до 15-20 минут через пару лет.

Для пользователей, которые часто берут ноутбук с собой, Ульянов рекомендует заряжать его по мере необходимости.