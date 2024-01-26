Аналитик Ульянов признал опасность установки определителя номера на смартфон

Пользователям смартфонов в России рекомендуется быть осторожными при установке приложений для идентификации номеров и фильтрации спама, так как некоторые из них могут представлять угрозу для личных данных.

В интервью «Газете.ру» руководитель аналитического центра Zecurion, Владимир Ульянов, поделился информацией о потенциальных рисках таких приложений.

Ульянов отметил, что при установке таких приложений они запрашивают доступ к различным данным, включая контакты, сообщения, файлы, фотографии, микрофон, геолокацию и другие разрешения. Часть этих данных может быть передана не только разработчику приложения, но и третьим сторонам.

Специалист подчеркнул, что каждый человек должен самостоятельно принять решение, готов ли он предоставить такие разрешения и будет ли ему от этого выгода.

Он также отметил, что приложения с малым количеством установок, недавно добавленные в магазины приложений или загружаемые из сторонних источников являются наиболее рискованными.

Ульянов подчеркнул, что приложения для идентификации номеров и фильтрации спама на телефоне служат дополнительным уровнем защиты. Однако он предупредил, что ожидать точности распознавания входящих звонков на уровне 100% не стоит.