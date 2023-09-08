Эксперт раскрыл цену нового iPhone 15 в России

Эксперт в области мобильных технологий и владелец Mobile Research Group, Эльдар Муртазин, поделился прогнозом относительно цен на новые iPhone 15 и iPhone 15 Pro в интервью каналу «360». По его оценкам, в первые недели с момента запуска, iPhone 15 будет стоить примерно 100 тысяч рублей, в то время как iPhone 15 Pro будет дороже на 50 тысяч рублей.

Презентация новых устройств Apple запланирована на 12 сентября. После этого, через неделю, начнется предзаказ, а через две недели они поступят в продажу. Впрочем, по словам Муртазина, нелегальные продажи могут начаться уже через пару дней после презентации.

Эксперт выразил мнение, что из-за высокой стоимости, спрос на новые телефоны будет ограниченным. Однако он также отметил, что изменения в характеристиках устройств будут незначительными. Муртазин также предсказал, что цены на новые гаджеты снизятся через несколько недель после начала продаж из-за ограниченного спроса.