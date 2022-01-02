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Аналитик рассказал о возможном редизайне беспроводных начшников AirPods Pro

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Apple может выпустить беспроводные наушники в новом дизайне, об этом сообщил аналитик Минг-Чи Куо. По его данным, AirPods Pro 2, которые появятся в конце 2022 года, получат большое количество изменений.
Авторитетный инсайдер, связанный с поставщиками Apple в социальной сети написал про новый дизайн наушников и расширение функций.

Внешность AirPods Pro 2 будет похожа на Beats Fit Pro 2021. Возможно американская компания в наушниках полностью откажется от «ножки». Также ожидается добавление поддержки формата ALAC.

Минг-Чи Куо еще прогнозирует добавление в футляр динамика, который нужен, чтобы упростить его поиск.

AirPods Pro 2 должны выйти в четвертом квартале 2022 года.

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