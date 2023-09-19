Аналитик Парфентьев заявил, что мошенникам скоро перекроют возможность обманывать россиян

Правительство РФ предупредило о возможной блокировке сервисов, выдающих виртуальные мобильные номера (DEF-номера), из-за угрозы безопасности.

С 1 сентября 2024 года вступят в силу изменения в правилах централизованного управления сетью связи. Согласно новым правилам, предоставление доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам без идентификации будет рассматриваться как угроза.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев разъяснил, что DEF-номера могут быть виртуальными (создаваемыми в интернете) и настоящими.

Главной проблемой названо трансграничное сотрудничество, затрудняющее установление личности при совершении противоправных действий.

Таким образом, за использование виртуальных номеров может последовать блокировка сервисов, а новые правила усилят идентификацию пользователей.

Источник: ОСН.