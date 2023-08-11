Аналитик: отечественная ОС «Аврора» безопасная и живучая

Местная операционная система «Аврора» не стоит в качестве конкурента Android и iOS, однако она признана безопасной и устойчивой. Это было подчеркнуто аналитиком Mobile Research Group, Эльдаром Муртазиным, в интервью НСН. Он также отметил, что в основном данную ОС используют государственные компании, такие как РЖД и «Почта России», прежде всего из-за того, что информация на ней остается внутри России.

«На сегодняшний день на счету ‘Авроры’ несколько сотен тысяч устройств, которые применяются в различных компаниях, преимущественно в государственном секторе. Эффективное использование ‘Авроры’ зависит от наличия у компании собственных разработок и четкого понимания целей приобретения этих устройств», — подчеркнул Муртазин.

Тем не менее, он отметил, что в повседневном использовании «Аврора» в настоящее время не может заменить Android и iOS.

Ранее было объявлено, что после решения об уходе от устройств Apple в государственных органах началось тестирование смартфонов и планшетов на базе ОС «Аврора».