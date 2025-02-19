Аналитик Муртазин: смартфону грозит возгорание из-за нарушения герметичности батареи

Смартфоны могут загореться в случае нарушения герметичности аккумулятора или использования неоригинальных комплектующих. Об этом в беседе с aif.ru рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, телефоны возгораются, когда повреждена оболочка аккумулятора или используется неоригинальное зарядное устройство. Также риск увеличивается, если батарея не имеет контроллера заряда. Муртазин отметил, что такие случаи встречаются довольно часто.

Он также предостерег пользователей от ношения смартфонов в заднем кармане. По его мнению, это может привести к повреждению устройства, если на него сесть.

Дополнительно эксперт подчеркнул, что риск возгорания возрастает при ремонте в сомнительных мастерских. Он рекомендовал обращаться только в официальные сервисные центры, чтобы избежать установки некачественных комплектующих.

Муртазин посоветовал приобретать зарядные устройства только в крупных федеральных сетях, чтобы избежать подделок.

источник