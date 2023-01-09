Аналитик Муртазин: продажи iPhone в России упали по причине неудобства их использования

iPhone все пользовались большим спросом в РФ, но в прошлом году из-за санкций в них ограничили функционал, и это повлияло на продажи смартфонов от Apple.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин сказал, что по итогам 2022 года в России существенно снизились продажи iPhone, и это связано с тем, что пользователям стало неудобно пользоваться этими смартфонами.

Снижение продаж подтвердили в «Мегафон» и МТС. В розничных магазинах этих компаний падение продаж iPhone составило 22% и 45% соответственно.

Минимальное падение продаж только у Tele2. В этой компании заявляют, что спрос на устройства снизился всего на 4,5%.

Стоит напомнить, что в России на iPhone не работает Apple Pay, а в магазине приложений App Store нет многих важных программ.

При этом у пользователей Android есть альтернативные магазины приложений, и можно настроить платежную бесконтактную платежную систему.