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Эксперт Муртазин заявил, что телефоны могут взорваться из-за некачественных деталей

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Телефоны могут взрываться из-за некачественных комплектующих и неоригинальных зарядных устройств, как рассказал аналитик Эльдар Муртазин после инцидента в Москве, где загорелся магазин после взрыва смартфона.

Муртазин отметил, что несмотря на редкие случаи, смартфоны, особенно от Apple, достаточно надежны. Проблемы часто возникают из-за некачественной замены батарей в неавторизованных сервисах, а также из-за использования поддельных зарядных устройств.

Он подчеркнул, что если батарея вздулась, лучше прекратить использование телефона и обратиться в сервис. Пользователи должны приобретать оригинальные компоненты и быть осторожными, чтобы избежать взрывов.

Компенсация за взрыв телефона зависит от обстоятельств, и многие инциденты происходят из-за нарушений правил эксплуатации.

Источник: Москва 24.

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