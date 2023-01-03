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Аналитик Магомедов: быстрая разрядка смартфона предвещает его скорую «смерть»

Автор На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о признаках, которые указывают на скорую смерть смартфона.

В беседе с «Лентой.ру» специалист заявил, что первым и основным признаком является быстро разряжающийся аккумулятор. На проблемы с батарей может указывать ее вздутие, поэтому не стоит медлить и нужно менять аккумулятор. Нагрев смартфона в состоянии покоя также говорит о проблемах и даже о необходимости замены гаджета на новый.

«Одним из главных аргументов в пользу замены устройства является отсутствие фактов получения обновлений безопасности операционной системы, что существенно повышает риск вредоносного воздействия. Также мобильные устройства с устаревшей операционной системой зачастую не поддерживаются разработчиками различного программного обеспечения (ПО), что делает невозможным запуск таких приложений», — говорит Шамиль Магомедов.

Наряду с этим специалист добавил, что ни один современный смартфон не способен работать вечно, но продлить срок его службы можно при соблюдении определённых простых правил.

«Рекомендую регулярно чистить кэш гаджета от «мусора» с помощью специальных приложений, обновлять антивирусное программное обеспечение и защищать аппарат от механических повреждений, а также периодически проводить техническое обслуживание в сервисных центрах», — сказал он.

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