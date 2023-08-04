Аналитик Куо: iPhone 16 получат гибридную камеру

По словам аналитика Минг-Чи Куо, все модели iPhone 16 будут оснащены камерой с многослойным CMOS-датчиком, что улучшит работу сенсора за счет лучшего сбора света. Сначала такие камеры появятся на iPhone 15 и 15 Plus, а затем будут использованы для улучшенных устройств iPhone 16. Apple заключила соглашение с Sony о поставках видеокамер до 2024 года. Возможно, для этого корпорация Will Semi освободит нишу на рынке, предоставив CMOS-датчики китайским производителям смартфонов.

Согласно прогнозам Минг-Чи Куо и других экспертов, все iPhone 16 будут оснащены перископическими камерами. В сентябре ожидается презентация iPhone 15, а также новых умных часов Watch 9 и Watch Ultra. Apple пока не комментировала эти слухи, и официальная дата презентации новых гаджетов будет объявлена в конце августа.