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Аналитик Куо: iPhone 16 получат гибридную камеру

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По словам аналитика Минг-Чи Куо, все модели iPhone 16 будут оснащены камерой с многослойным CMOS-датчиком, что улучшит работу сенсора за счет лучшего сбора света. Сначала такие камеры появятся на iPhone 15 и 15 Plus, а затем будут использованы для улучшенных устройств iPhone 16. Apple заключила соглашение с Sony о поставках видеокамер до 2024 года. Возможно, для этого корпорация Will Semi освободит нишу на рынке, предоставив CMOS-датчики китайским производителям смартфонов.

Аналитик Куо: iPhone 16 получат гибридную камеру

Согласно прогнозам Минг-Чи Куо и других экспертов, все iPhone 16 будут оснащены перископическими камерами. В сентябре ожидается презентация iPhone 15, а также новых умных часов Watch 9 и Watch Ultra. Apple пока не комментировала эти слухи, и официальная дата презентации новых гаджетов будет объявлена в конце августа.

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