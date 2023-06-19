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Аналитик Куо: iPhone 15 получит новый чип UWB для глубокой интеграции с Vision Pro

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Гарнитура смешанной реальности Vision Pro от компании Apple уже представлена, в продажу она поступит в 2024 году.
В этом году еще состоится презентация серии iPhone 15, и эти смартфоны уже должны идеально работать с Vision Pro, для этого в новом поколении смартфонов от американской компании интегрируют обновленный чип UWB, пишет авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По данным аналитика, новый чип для сверхширокополосной связи будет создан по 7нм техпроцессу.

iPhone 11 стал первым смартфоном с системой UWB. Этот процессор также можно встретить в Apple Watch Series начиная с шестой серии, метках AirTag, HomePod mini, HomePod и новых AirPods Pro.

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