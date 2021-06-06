Американцы создали уникального робота с навыками Человека-паука

Американцы создали уникального робота с навыками Человека-паука06.06.2021 23:56
Сложнейший трюк в воздухе выполняет робот, оснащенный большим количеством датчиков, позволяющих ему ориентироваться в воздухе.
В калифорнийском Диснейленде появился кампус, посвященный «Мстителям», в котором можно наблюдать Человека-паука.
Последний выполняет разные трюки, причем один из них заменен дублером. В качестве дублера выступает робот, настроенный специально для этой задачи.
Несколько лет назад Disney представила публике робота-каскадера Stickman, тогда его продемонстрировали без костюма, а сейчас его можно увидеть в костюме супергероя. Отличить робота-каскадера от человека сразу невозможно.
Stickman получил дальномеры, акселерометры и гироскопы. С их помощью робот понимает на какой высоте он находится и в каком положении.
Исходя из данных, Stickman выполняет в воздухе акробатические движения и совершает приземление в заданной точке.
Ожидается, что Stickman тестируется на аттракционах, но позже подобные роботов-акробатов начнут использовать в кинопроизводстве.
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